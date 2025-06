Chiariello: "De Bruyne guadagnerà come Lukaku. Sembrava impossibile..."

Questa mattina, su Radio Crc, Umberto Chiariello commenta l'arrivo di De Bruyne al Napoli - oggi arrivo a Roma e visite a Villa Stuart - tra considerazioni e dettagli della trattativa: "De Bruyne? Non era facile trovare l'accordo per i diritti d'immagine ma tutto è andato bene. Costerà 27 milioni circa, avrà lo stesso ingaggio di Lukaku. Sembrava impossibile potesse scendere a queste cifre. Ci sarà anche un bonus alla firma di 10 milioni. Come se lo pagasse.

Ma lui non ha scelto i soldi come fanno tanti, vero Osimhen?, ma ha scelto il progetto e la città che gli va di vivere. Lui è innamorato di Napoli, è amico di Mertens suo testimone di nozze, è compagno e amico di Lukaku, insomma il progetto Napoli lo ha affascinato. Per una volta Napoli non viene rifiutata, anzi viene vista come un valore aggiunto, altro segno epocale oltre tutti quelli che già stiamo segnalando giorno per giorno come tutti segni epocali di questa nuova era napoletana".