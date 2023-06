Chiariello: "Galtier è un sergente di ferro: può dare tanto"

"Due portoghesi e due francesi, sembra quasi un’antica barzelletta, in realtà è il toto allenatore del Napoli".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Due portoghesi e due francesi, sembra quasi un’antica barzelletta, in realtà è il toto allenatore del Napoli. Sono gli uomini giusti? Chi lo sa. Vorrei rammentare che, quando arrivò Sarri, quasi tutti storsero la bocca. Lo stesso Spalletti non è stato accolto come un messia. A Napoli sono stati accolti bene Benitez e Ancelotti perché avevano vinto.

Tra questi, che non sono le mie prime scelte – perché lo sarebbe stato Luis Enrique – mi piace Galtier che De Laurentiis sta aspettando si liberi. Galtier parla italiano, non tantissimo, ha giocato a Monza, un leader vecchio stampo. Non c’è la crisi di adattamento di un tecnico straniero, in questo caso. A Napoli serve uno che rimetta la squadra a lavoro, perciò Galtier sergente di ferro, da questo punto di vista, può dare tanto".