Chiariello: "Grealish o Sterling occasioni da fine mercato. Così possono essere affari"

"Ndoye è andato e il Napoli si fionda in Premier a quanto si sente dire per altri obiettivi anche perché il Napoli ha un ventaglio di scelte possibili e non era rimasto a guardare". Lo ha detto Umberto Chiariello nel suo editoriale per Radio Crc: "Sono tutti nomi buoni. Se il Napoli vuole rincorrere Grealish, Chiesa o Sterling, deve avere da Conte una mano.

Conte deve capire che ha già avuto 6 giocatori, ma a sinistra, dove c'è già Lang, può essere che avvenga quello che disse De Laurentiis in conferenza stampa. Ovvero aspettare perché i prezzi devono scendere. Se Conte vuole uno di questi nomi, lo può avere solo a fine agosto a meno che il Napoli farà subito un blitz vero, altrimenti sono quei classici esuberi che partono solo a fine mercato. Lì puoi averlo in prestito con ingaggio condiviso. Allora, sì che sarebbe un affare per il club. Il Napoli ha disponibilità economica ma deve fissare dei paletti, non accetta tutte le condizioni, c'è un limite per ogni operazione".