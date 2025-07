Tronchetti Provera: "5 maggio più doloroso del 5-0. Addio Inzaghi ha indebolito morale della squadra"

Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli e noto tifoso dell'Inter, ha rilasciato una intervista a "La Politica nel pallone", in onda su Radio Rai Gr Parlamento per parlare di alcune tematiche legate ai nerazzurri: "Il 5-0 di Monaco? Io ho sofferto di più il famoso 5 maggio. In ogni caso il ko col Psg è stato una perdita di credibilità da parte della squadra. Ora sta al team far vedere che si è trattato solo di un blackout. Sarà uno stimolo in più per ripartire, servirà qualcosa di molto bello per cancellare una vicenda molto brutta".

Poi su Chivu: "Da giocatore, Chivu ha dato molto all’Inter, penso che abbia l’intelligenza calcistica e la volontà per poter fare bene. Poi il calcio è difficile, lo potremo valutare tra 3 o 4 mesi. Chivu è cresciuto nell’Inter, non mollava mai, è una persona seria. Sono buone premesse",

E su Lookman: "È un grande giocatore. Con Marotta l’Inter ha iniziato a guadagnare dopo decenni che non portavano a bilanci così positivi. È riuscito a portare la società in condizione di poter spendere". Poi ha aggiunto: "Sono felice che Lautaro e Calhanoglu abbiano fatto pace".

Sull'addio all'Inter da parte di Simone Inzaghi: "Credo che tutti i tifosi siano rimasti male, soprattutto pensando che fosse una cosa già nota anche nello spogliatoio. Può essere che sia stato un elemento che ha indebolito la forza morale della squadra".