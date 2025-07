Alvino: “Il Napoli detta la linea, non subisce! E’ la forza di un club ricco che rispetta le regole”

Nel suo editoriale per Teleclubitalia, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della linea scelta dal Napoli per il mercato in entrata: “Il Napoli impone, non subisce. È questa la forza del club di Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Antonio Conte. Il Napoli impone la propria linea, la propria forza e le proprie idee, non subisce. Non subisce, perché il Napoli non partecipa ad aste. Perché non partecipa al giochino dei procuratori, perché non paga commissioni oltre quello che è umanamente concepibile. E questa è la forza del Napoli: imporre la propria linea comportamentale.

La forza del Napoli è data da un club onesto, che rispetta le regole e ricco. Un club che ha queste caratteristiche può imporre la propria linea comportamentale, o si fa l'operazione secondo i desideri del Napoli, nel pieno rispetto delle regole, o non partecipando ad aste o a giochini delle tre carte il Napoli molla completamente l'obiettivo. Perché ha la forza, la disponibilità e le idee di andare su altre opzioni, sottolineando che il Napoli è una calamita che attrae. Tanti calciatori sognano di indossare l’azzurro, purtroppo per loro al Napoli magari non ti interessano. Quando un giocatore senta la parolina magica 'Napoli' e s'innamora di questa, fa bene il Napoli ha portarlo in maglia azzurra”.