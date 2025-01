Chiariello: “Il Napoli è molto forte in quel ruolo e carente in altri, dovrebbe cedere Ngonge”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “Secondo me il Napoli dovrebbe pensare a cedere Ngonge, perché è evidente che in questo progetto non ha quasi spazio. Il Napoli in quel ruolo lì è molto forte, c’ha molti giocatori, invece in altri ruoli è carente.

Sarebbe opportuno magari far uscire Ngonge, trovare un modo per valorizzarlo altrove perché ha 24 anni ed giocatore di qualità, pagato 20 milioni. Quindi Ngonge può avere mercato, al Napoli non serve. Perché se non gioca neanche titolare con la Fiorentina, dove mancavano Kvara e Politano, è evidente che non ha un ruolo centrale. Magari ti arriva un Pellegrini che può avere molta più utilità”