Chiariello: "Il Napoli ora dimostri progressi di gioco! Inter? La Champions non è un danno..."

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napolio è intervenuto con il suo punto il giornalista Umberto Chiariello: "Chi dice che la Champions ruba punti al campionato? È l'assurdità di Adriano Galliani. L’uomo che iniziò come geometra comunale prima di aprire una bottega che montava antenne sui palazzi che chiamò pomposamente "Elettronica industriale”. Galliani è stato l’uomo delle antenne che ha affiancato Berlusconi nella sua esperienza calcistica. Cubare è un termine di edilizia che vuol dire “togliere punti”. Tutti pensano che sia un tema attuale quello che ha enunciato Adriano Galliani. È un vantaggio non giocare le coppe per un breve periodo poiché si può costruire la squadra ma nel calcio esiste una legge che è la legge motoria. La testa fa girare le gambe. Non è importante tanto lo sforzo fisico quanto la capacità di scarico fisico, quello che conta è la testa che quando funziona bene le gambe vanno a mille.

Gli impegni europei di coppa avvantaggia gli avversari di Milan e Inter? Neanche per sogno, è una stupidaggine. I nerazzurri arrivano alla partita contro il Napoli con una condizione mentale superiore, la partita con l’Arsenal è stata un vantaggio. L’Inter da questa partita ne trae coraggio, autostima e entusiasmo. L’Inter è più pericolosa adesso che se non avesse giocato contro l’Arsenal. Hanno la testa giusta! Anche per il Milan è stata una settimana da sogno, ha battuto il Real Madrid al Bernabeu e si rilanciano in campionato. Il morale sarà migliorato per le milanesi!

Conte deve fare un lavoro nettamente maggiore. Se vedete il gioco dell’Inter, vi illudete! Il gioco conta fino ad un certo punto così come i risultati. Tutto deve essere accompagnato da una buona proposta offensiva. Bisogna migliorare le azioni da gol. L’ostacolo è altissimo. Inter-Napoli non è una partita scudetto, sia chiaro! Qualunque sarà il risultato il Napoli resta in corsa per tutti gli obiettivi. L'importante è la prestazione che se è come quella che il Napoli ha espresso contro l’Atalanta c’è da preoccuparsi. Se la prestazione a San Siro sarà buona bisogna comunque stare calmi e bisogna pedalare. Diamo a questa partita il giusto risalto e valore. Il Napoli deve dimostrare che ha fatto i giusti progressi di gioco!».