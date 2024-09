Chiariello: "Juve meglio del Napoli una mistificazione! McTominay incarna Conte..."

Nel corso di Campania Sport su Canale 21 è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo editoriale: "Il racconto della Juventus che ha fatto meglio è la solita mistificazione. Mica è come da bambini che ogni 3 angoli c'era un rigore o che il possesso genera punti... Con Conte non vedremo mai una squadra dominante nel palleggio, ma potremo vederla dominante nell'aggressività, nella compattezza, nella capacità di offendere ed in questo McTominay incarna perfettamente lo spirito contiano, attaccando lo spazio, mettendoci fisicità e aggressività, tutta un'altra cosa rispetto al qualitativo e palleggiatore Zielinski".