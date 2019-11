Chiariello: "L'infortunio di Milik complica le cose, serve centravanti con una salute di ferro!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “E' un punto complicato quello da provare a fare. Ci sono degli elementi di preoccupazione evidenti. Oggi Repubblica titola: "De Laurentiis pronto a farla pagare ai giocatori". La domanda che dobbiamo porci è: "Ma al mercato di Gennaio, ci sarà ancora Ancelotti?". C'è un marasma generale. A De Laurentiis conviene far finta di niente o lucidamente, questa frantumazione, è ciò che si auspica per la rifondazione? Sono tutte domande lecite. Situazione delicata e complicata anche dall'ennesimo infortunio di Milik. Il Napoli deve avere un centravanti che goda di buona salute, è giovane, deve dimostrare tanto e deve avere una salute di ferro".