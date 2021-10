Chiariello: "La Juve non è affatto morta. L'Inter resta la grande favorita, ma a Reggio grave errore di Pairetto"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter gli anticipi di campionato con le vittorie di Juventus e Inter: "La giornata di ieri ha purtroppo detto 2 cose che sapevamo già: la Juve non è affatto morta anche se resta malata, e l’Inter resta la grande favorita. Quando si vincono di rimonta e non meritando partite come a Firenze e in casa del Sassuolo si lanciano segnali troppo importanti.

È di tutta evidenza che la partita di Reggio Emilia è stata decisa da un grave errore arbitrale. Pairetto, che era il peggior arbitro della A salvato a danno di Gavillucci ed ora addirittura diventa internazionale (mala tempora currunt), doveva espellere Handanovic".

