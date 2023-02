Chiariello: "La stampa pro-Juve crede di avere un'arma, in realtà è una bolla di sapone"

"La macchina del fango, diretta stupendamente da Tuttosport, cavalcherà l’onda di questa cretinata fatta dal giudice".

Cos’ha voluto dire? Che nella sua professione non esiste tifo. Al di là dell’odio sportivo per la Juve, non gli ha fatto agio nell’essere obiettivo nella sua professione. Questo giudice avrà pur voluto dimostrare di essere al di sopra dei propri amori e sentimenti, avrà pur voluto amabilmente scherzare, ha fatto una cosa gravissima: ha esternato cose che non dovrebbe MAI pubblicamente dire. Adesso nessuno potrà togliere dalla testa che abbia operato con pregiudizio. Sono personalmente convinto che ha fatto il suo lavoro da bravo magistrato, ma esiste l’opinione pubblica che è ineludibile ed un magistrato deve pesare le parole perché è una persona istituzionale sempre, in qualsiasi manifestazione pubblica. Purtroppo, il web non si cancella, il web non ha tempo e decontestualizza tutto. Verrà ricusato, spostato il processo, ha creato un danno infinito, quindi è uno stupido nei comportamenti, perché è solo una cretinata quella di andare in pubblico a dire una cosa del genere, te la devi tenere per te. La macchina del fango, diretta stupendamente da Tuttosport, cavalcherà l’onda di questa cretinata fatta dal giudice che evidentemente non ha alcun peso sul suo lavoro, ma dà l’opportunità alla stampa pro-Juve ed alla Juventus di avere un’arma in mano che, altrimenti, non avrebbe avuto. Una bolla di sapone perché, in realtà, non c’è niente".