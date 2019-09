Chiariello: "Lecce complesso, Ancelotti farà turnover ragionato e non massiccio"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del turnover di Ancelotti a Lecce: "Ancelotti propone sempre delle sorprese, ma sarà un turnover ragionato e non massiccio. Non credo Ancelotti cambierà 4/5 con il portiere, i due terzini ed un centrale. Credo possa cambiare solo i due terzini difensivi. Non sono sicuro che riposi Meret, magari mercoledì. Lecce è una tappa complicata, è una squadra in salute, ha vinto ma soprattutto dominato a Torino. A centrocampo gioca Elmas ed in attacco Insigne sicuro e Milik probabile".