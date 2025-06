Chiariello: “Marianucci sottovalutato, è nettamente più forte di Comuzzo”

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, si è soffermato anche su Luca Marianucci, secondo acquisto della campagna estiva del Napoli: “Marianucci è bravissimo. Questo è forte, non scherziamo. Sta passando sotto silenzio questo acquisto: è un giocatore forte, per me più forte di Comuzzo. Nettamente, non di poco. Comuzzo è un buon giocatore che deve mangiare semolino e pane nero per diventare un forte difensore, Marianucci sta avanti”.