Chiariello: "Mercato? Conte una garanzia e Manna lavora in modo spaventoso"

"Sto assistendo a una specie di isteria collettiva dei media del nord. C'è il sacro terrore che il Napoli possa scompaginare i loro piani editoriali ed economici". Inizia così l'editoriale di Umberto Chiariello su Radio Crc: "Immaginate una lotta punto a punto con Inter, Juve e Milan coinvolti. Per loro, sarebbe un mondo perfetto tra ascolti, audience, abbonamenti che aumentano. C'è un rompiscatole, uno che guasta tutti i conti: si chiama De Laurentiis".

E ancora: "Ora leggo che il Napoli se non vince è un fallimento? Non accettate a questi giochini, sorridete e non rispondete male. Stiamo mangiando l'insalata nel piatto loro. Più fanno così e più si gode. Usiamo l'atteggiamento giusto. Noi gli facciamo paura. Non cadete nel trabocchetto e non parliamo male di Lucca o Lang, non facciamoci autogol da soli. A Napoli è arrivato Kdb, il più grande acquisto in Italia dopo Ronaldo alla Juve. Abbiate pazienza, il Napoli sta operando benissimo. Conte è una garanzia e Manna sta lavorando in una maniera spaventosa".