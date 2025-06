Fabbroni: “Osimhen è sempre indecifrabile. Nunez-Lukaku? Sarebbe tanta roba”

Mario Fabbroni, giornalista, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “I rapporti tra Napoli e Bologna si sono un po’ inquinati dopo l’incontro di ieri, visto che il Bologna spara 80 milioni per la coppia Ndoye-Beukema. Il Napoli, legittimamente, si è tirato indietro in maniera importante. Non sono normali queste richieste. Non capisco il Bologna, perché poi avrebbe in rosa due giocatori che hanno tutta la voglia di andare al Napoli. Può darsi che ne venga solo uno di questi calciatori, entrambi la vedo difficile. Tra i due cercherei di puntare su Beukema, anche perché la distanza è minore.

Questo mercato è indecifrabile, perché mancano ancora due mesi. Il Napoli, vista la promessa di De Laurentiis a Conte di fargli trovare gran parte della rosa in ritiro, è l’unico club che ha voglia di chiudere la trattative. Per il Napoli è più facile prendere giocatori da campionati esteri. Anche il Liverpool ha bisogno di incassare soldi per Nunez. Lang mi piace molto, con Ndoye avremmo una gran batteria di esterni, visto David Neres e Politano. Nunez-Lukaku sarebbe davvero tanta, tanta roba.

Osimhen? Lui è sempre indecifrabile, mi viene da dire ‘il cervello ha una sfoglia di cipolla e poi una cipolla andata pure a male’. Non si capisce il suo pensiero, a 40 milioni poi cambia tutto.

Milinkovic-Savic? Vedrei bene anche Provedel, sarebbe una scelta più tranquilla per Meret. Io non credo che la concorrenza faccia bene nel ruolo del portiere”.