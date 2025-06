Prof. Trombetti: "Perché solo gli arabi vogliono Osimhen? Lo darei via con sconto"

Su Radioclub91 l’ex Rettore della Federico II, il professor Guido Trombetti, ha parlato del mercato del Napoli e non solo. Si discute anche del futuro sempre più in bilico di Osimhen: “De Laurentiis, Percassi e Lotito sono gli ultimi presidenti rimasti. Gli altri club sono rappresentati da entità astratte. Osimhen tiene il Napoli in scacco da 2 anni, una società sana come il club azzurro è in balìa dei suoi sghiribizzi. I procuratori fanno il bello e il cattivo tempo. De Laurentiis ha ragione sul fatto che i calciatori dovrebbero essere gestiti dalle società. Se fossi il presidente mi libererei di Osimhen anche facendo uno sconto, perché è diventato una piaga per il Napoli. Bisogna farsi una domanda: come mai a parte gli arabi non lo vuole nessuno?

Il Napoli parte favorito per lo scudetto ma deve prendere altri due esterni d’attacco oltre a Lang e un sostituto per Di Lorenzo perché gli anni passano. Ndoye è sopravvalutato a 40 milioni, preferisco Chiesa. Sono convinto che con Conte possa rilanciarsi alla grande. Il mister questa volta parte favorito, non si trova nella posizione in cui tutto quello che fa è guadagnato: il prossimo anno sarà una sfida anche per Conte. Se conosco un poco il presidente la sua vera ambizione è la Champions. Spalletti due anni fa sprecò un’occasione formidabile”.