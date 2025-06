Jacobelli: "Il Napoli ha fatto tesoro dell'esperienza dell'Inter, distanza cresciuta con le rivali"

vedi letture

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato nel corso di 'Napoli 4Ever, l'estate dei campioni', in onda su Radio Napoli Centrale: "De Laurentiis sta mantenendo fede con concretezza ai colloqui avuti con Conte post scudetto. Il presidente ha evidenziato i punti salienti a cominciare da De Bruyne per poi arrivare a Lang e Nunez, con anche Ndoye e Beukema. La distanza con le altre rivali è ulteriormente cresciuta, sono rinforzi di eccellente qualità e testimonia che il Napoli voglia essere protagonista a livello nazionale e internazionale. Le mosse del club vanno assolutamente in questa direzione.

Darwin Nunez nell'arco del suo triennio con il Liverpool, sebbene l'ultimo anno non sia stato esaltante, ha segnato 40 gol complessivi con i Reds e soprattutto in un organico come quello del Napoli, che evidentemente sta facendo tesoro dell'esperienza dell'Inter che ha giocato quattro competizioni, aveva bisogno di una rosa ai massimi livelli. L'organico dell'Inter sta procedendo a uno svecchiamento con gli arrivi di Luis Henrique, Sucic, hanno capito sulla propria pelle che bisogna avere un organico assolutamente competitivo. L'Inter, tra l'altro, contro il River Plate giocherà la 62^ partita ufficiale di una stagione infinita. Nunez integrerebbe il reparto offensivo, poi le mosse che riguardano Lang e Ndoye, ricordando le presenze di Politano, Raspadori, Lukaku. Mentre Nel centrocampo brillerà la stella di McTominay al fianco di De Bruyne.

La stagione sarà particolarmente impegnativa non solo con le quattro competizioni, ma dobbiamo tener conto che il Napoli andrà anche in Arabia Saudita per la Supercoppa e gli impegni saranno ravvicinati a differenza dell'anno scorso. Il bisogno strategico sul mercato sia particolarmente ambizioso. Non è usuale che un club italiano si presenti al tavolo della Premier League per acquistare dei giocatori, è un segno di forza inequivocabile.

Gli altri club sono cantieri aperti. La continuità che assicurerà Juric all'Atalanta con Gasperini, dimostrano quanto la stessa società voglia rimanere al vertice. La Juventus deve risolvere la questione Vlahovic, è concreto l'interesse David e c'è una trattativa con il PSG per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Vlahovic percepirà 12 milioni quest'anno di ingaggio e qualora rimanesse andrebbe a scadenza di contratto, sarebbe un danno economico notevole se dovesse andar via a zero.

Il Milan non avrà le coppe, si è affidata a Tare e Allegri, gli americani hanno capito l'errore del licenziamento di Maldini e Massara. Si è affidata a persone che il calcio italiano lo conoscono benissimo. L'Inter deve procedere allo svecchiamento dell'organico, la finale di Champions ha dimostrato quanto sia stata logorante la stagione.

Per i rossoneri dipenderà molto cosa si riuscirà a fare in attacco. Non è casuale l'interesse per Vlahovic nonostante la conferma di Gimenez. Servirà un sostituto di Theo, poi bisognerà vedere a centrocampo come Allegri tenterà di sostituire Reijnders. Se dovesse andare in porto l'acquisto di Ricci di certo non sarebbe una bella notizia per i tifosi del Torino, che ogni anno vedono i giocatori forti andar via. Certamente è un giocatore attenzionato dal Milan. Trovo lungimirante la scelta di Camarda di andare in prestito un anno al Lecce, Pantaleo Corvino è uno dei più bravi talent scout del nostro calcio. A 17 anni Camarda ha la possibilità di dimostrare tutto il suo talento. E' inutile che ci lamentiamo che non ci siano talenti emergenti del nostro calcio se poi non giocano. Un anno nel Lecce che ha un modello che valorizza i giovani, italiani e stranieri, penso sia un'opportunità importante. Ciò che colpisce in questa fase iniziale del mercato sono le idee chiare del Napoli, che ha i bilanci in regola".