L'esperto di calcio olandese svela: "Lang vuole il Napoli, ama la piazza! Ne parlai con l'agente"

Marco Palma, esperto di calcio olandese, ha parlato nel corso di 'Napoli 4Ever, l'estate dei campioni', su Radio Napoli Centrale: "Lang è un grande colpo per il Napoli, è nel pieno della maturità calcistica, ha sistemato anche i problemi caratteriali avuti in gioventù. Lo abbiamo visto nel PSV, è uno dei protagonisti dell'ultimo scudetto, ha fatto 10 gol e 11 assist. E' uno che è di piede destro ma può giocare su entrambe le fasce, può fare anche il trequartista. Da giovanissimo è andato all'Ajax, le squadre olandesi insegnano questa duttilità. Secondo me è adattissimo per la piazza di Napoli, perché di lui ne parlai con l'agente qualche mese fa, e Lang voleva venire fortemente. Ama questa piazza calda, ama le tifoserie calde che trascinano. E' una grande mossa, è un giocatore protagonista dall'Under 16 della nazionale olandese. Secondo me è un grande colpo. E' anche un rapper, ha un carattere un po' fumantino da ragazzo, nasce a Rotterdam che musicalmente ha una subcultura che ha abbracciato. Continua a farlo oggi, è un personaggio anche fuori dal campo. Se rispetterà le aspettative diventerà amato dal pubblico. E' uno estroverso e i tifosi del Napoli se ne accorgeranno allo stadio.

Noa Lang è passato in Belgio e proprio lì ha avuto una discussione inizialmente su questo. Si era un po' preso con un giornalista sull'ambientamento, questa cosa deve sicuramente migliorare. Però secondo me potrà fare molto bene al Napoli. Penso che potrebbe giocare nella posizione di Kvaratskhelia, sull'esterno a sinistra, fare assist e svariare sul fronte offensivo. Sta migliorando in fase di copertura, era un po' il suo cruccio, un po' svogliato da ragazzo per un sacrificio in più. Ma al PSV hanno lavorato tanto su di lui. Questo suo essere un po' bulico è il punto in cui sta migliorando. Ricordo come per esempio com'era Lookman, che ha visto i suoi difetti tecnici curati da Gasperini, credo che Conte possa fare la stessa cosa con Noa Lang.

E' un ragazzo molto ambizioso e consapevole dei suoi mezzi, che si traduceva un po' in presunzione e svogliatezza. Nella corsa scudetto con l'Ajax però si è messo a disposizione della squadra e credo che Conte lo abbia notato i suoi ultimi mesi. Gli piace entrare dentro al campo e verticalizzare con la discesa del terzino sinistro che avanza. E' bravo anche senza palla, difficilmente trova una posizione sbagliata. Con le nazionali giovanili olandesi mi ha fatto vedere cose straordinarie, sono felice che sia arrivato ad alti livelli".