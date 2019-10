Chiariello: "Mi arrabbio con Ancelotti, era la partita della vita e non andava fatto turnover!"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha commentato su Twitter il pareggio del Napoli contro la Spal: "Poi dite che mi arrabbio e ce l’ho con Carletto. Ma se non sfrutti queste occasioni quando recuperi? Era il caso di fare turnover o era da giocare come la gara della vita con la formazione migliore? Possono mai stare fuori Ruiz e Callejon nella gara che ti rimette in corsa? Bah!".

— Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) October 27, 2019