Chiariello: “Napoli squadra senza fuoco sacro dentro. Ad Anfield non si deve prendere l'imbarcata"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Non mi interessa capire se Ancelotti si inventerà un assetto tattico particolare per Liverpool o per il futuro prossimo del Napoli. Dopo i Reds, gli azzurri avranno 5 partite del tutto abbordabili, compresa quella del Genk. Il tempo per blindare la qualificazione Champions e risalire un pochino in classifica, ci sarebbe anche, visto che è a 7 punti dalla Lazio e 5 dalla Roma. Il problema è tutto ciò che sta accadendo intorno al Napoli, i multoni in arrivo. Una squadra che non ha più il fuoco sacro dentro, l'ha avuto forse fino al Liverpool l'anno scorso. Sapete cosa augurarsi in questo momento? Che non prenda l'imbarcata in terra inglese. Dopodomani sera bisogna mettere in campo orgoglio e dignità".