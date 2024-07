Chiariello: “Neanche il caffè ADL decide più, l’unica cosa che dice è: ‘Non disturbate Conte!’”

vedi letture

"In questo momento il Napoli non fa nulla che non sia avvallato da Antonio Conte".

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati': “Il Napoli ha abbandonato la pista Hermoso? Su questo il ritiro ha inciso. Perché nel ritiro di Dimaro, dove Conte ha valutato tutte le seconde linee, perché di fatto di titolari ce ne aveva solo tre: Rrahmani, Anguissa e Politano.

Ha valutato qualche calciatore sorprendentemente positivo, ad esempio Cheddira si è messo molto in luce sia sul piano atletico, negli allenamenti fisici, che su quello tattico, nelle partitelle. E soprattutto ha visto che Natan non è così male, pensando che Olivera è stato impiegato da Bielsa ottimamente da difensore magari dice: ‘Ma io sono abbastanza coperto dietro. Non ho bisogno di andare a prendere uno che mi costa 4mln netti’. Preferisce magari un centrocampista, perché su Cajuste, invece, ha delle perplessità. E non bastano Anguissa e Folorunsho.

In questo momento il Napoli non fa nulla che non sia avvallato da Antonio Conte, neanche il caffè De Laurentiis decide più. Io sono stato all’Hotel Rosatti, il presidente sta segregato in una sala con i suoi collaboratori. L’unica cosa che dice è: ‘Non disturbate Antonio Conte! Fatelo lavorare’".