Chiariello non ci sta: “I puristi del possesso criticano Conte, ma non c’è un solo calcio!”

vedi letture

Intervenuto a Crc, Radio Partner del Napoli, Umberto Chiariello ha dichiarato: "Risultatista e non piu amante del bel gioco? Non sono risultatista. Sono contro gli integralisti. Mi piace il calcio offensivo ma non c’è un solo tipo di calcio. Il calcio estremamente palleggiato all’ossesso, il tiki taka, non mi esalta a meno che non diventi una forma sublime come quella del Barça, di Sarri ed a tratti Spalletti altrimenti è una noia mortale.

Sono anti allegriano, sono per il calcio propositivo ma non c’è un solo modo di attaccare ed il possesso palla non utile vale zero. Conte non è un difensivista, va in verticale, attacca sempre con 5 uomini e per lui ci sono critiche esagerate da parte di chi si ritiene purista e depositario del vero calcio che non esiste. Rigetto totalmente l’etichetta di risultatista".