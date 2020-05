Chiariello perplesso su Osimhen: "E' veramente un crack di mercato? Lo conoscete?"

Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21 alla trasmissione Super Sport: "Osimhen? Vediamo dopo il Coronavirus se mantiene questa quotazione. Poi qualsiasi ragazzo che si mette in luce vale dai 30 ai 50 milioni subito, ma poi andiamo a vedere che Dembele del Barcellona per oltre 100 milioni non ha reso niente, lo stesso Joao Felix pagato una fortuna ha deluso all'Atletico Madrid. Prima di parlarne, lo conoscete questo Osimhen? E' veramente un crack di mercato che fa fare il salto di qualità? Potevo capire quando fu acquistato Higuain. Lo stesso Milik, pur non essendo un fenomeno, 20 gol in stagione te li fa. Magari Osimhen segnerà più di Cavani, ma chi può dirlo, è un giocatore tutto da scoprire...".