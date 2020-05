Chiariello: "Quarantena per tutta la squadra non è compatibile con la ripresa del calcio"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Decreto rilancio enorme, si chiedono interventi, snellimento della burocrazia, molta gente sta aspettando ancora i primi provvedimenti, i primi 600 euro ancora non erogati. C'è una cosa più importante dei soldi stessi, ciò ché bisogna far capire è uscire dalla prigionia del CTS. Ringrazio professionisti che hanno lavorato tutti i giorni, ma se deleghiamo la politica a loro, falliremo in meno di 2 mesi. È come mettere una macchina da F1 ad un autista ordinario. Puoi essere il migliore autista del mondo in città, ma se non sei uno specialista, non puoi correre in Formula 1. Non mi interessa opposizione, Governo, bisogna far ripartire bar, ristoranti, parrucchieri, calcio. Farli ripartire in questo modo, vuol dire farli fallire. Questo è il punto nodale: trovare la compatibilità, la quarantena per tutta la squadra non lo è con la ripresa del calcio".