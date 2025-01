Chiariello: "Scettico e perplesso su Garnacho. Ndoye può far comodo, fidatevi!"

Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Io non voglio essere equivocato, Io non sono contrario all’arrivo di Garnacho ma sono scettico e perplesso. Se il Napoli riuscisse ad acquistare un ragazzo così talentuoso del 2004 che risolverebbe anche i problemi di composizione della rosa essendo un Under, chi non ne sarebbe contento? Parliamo, però, ancora di un prospetto. È un talento infinito che può diventare un grande giocatore in futuro.

Il calcio non è fatto solo di qualità tecniche ma di tante componenti, soprattutto psicologiche che spesso sono più importanti persino. Se gioca un professore e dall'altra parte gioca un giocatore di qualità modeste, e quest’ultimo arriva sempre prima sul pallone, il professore la palla non la tocca.

Se uno non ha la giusta determinazione e la giusta testa non può arrivare mai dove è arrivato Cristiano Ronaldo che a 40 anni continua a lavorare come un dannato. Non ce la faccio più a sentire le interviste di Sinner che dice che deve lavorare e deve migliorare sempre, e se è in vacanze lui si allena poiché lui ha in testa ossessivamente la “cultura del lavoro”.

Il calcio è un mistero agonistico. Le componenti che incidono sono tante. Se il Napoli sfrutta un momento difficile di Garnacho e lo porta a casa per 50 milioni fa un colpo sensazionale poiché tra cinque anni lo può vendere a 100 milioni e può fare un'importante plusvalenza . Viva Dio che il Napoli prenda Garnacho, ma lo prende? Io non credo. Tra 70 e 50 milioni ci sono 20 milioni, il Napoli riuscirà a colmare questa distanza? Conte è quello che vuole?

Il Napoli quand'è che ha speso il massimo dei soldi? Li ha spesi per Higuain o Osimhen e Garnacho sarebbe uno degli acquisti più cari della storia del Napoli, se non il più caro in assoluto. I più grandi giocatori degli ultimi anni il Napoli li ha pagati due spicci. È un acquisto talmente enorme che lo vedo difficile che entri da subentrante nelle rotazioni d’attacco dove c’è Neres che è esploso ed ora è titolare.

Se questo affare fosse stato fatto in estate avrebbe senso. Noi non siamo il Bayern Monaco o il Real Madrid, non possiamo aggiungere talenti su talenti. Per chi pensa che il Napoli cambi registro e diventi il Real Madrid, chiedo: In che mondo dei sogni vivete? Il Napoli può crescere, ma non può diventare il Barcellona o il Real Madrid. Non può essere un punto d’approdo come i top club.

Mi aspetto che sia Conte a decidere poiché ha sempre voluto giocatori funzionali al suo progetto. Ha fritto il pesce con l’acqua nei primi anni alla Juve, ha giocato con Matri e Zaza, giocatori modesti. Ha avuto dei punti di forza importantissimi come Buffon e Chiellini, aveva una base importante, ma anche rivitalizzato giocatori come Pirlo che è stato comprato a saldi e considerato quasi finito. Mi aspetto perciò che arrivi un giocatore funzionale. Ndoje è un giocatore che può far comodo al Napoli, è un giocatore alla Politano ed è funzionale al progetto. Fidatevi!

Io andrei sul sostituto di Lukaku, se proprio si vuol spendere subito. Ci sono delle priorità. La corsa a tutti i grandi nomi è pericolosa ed illusoria, perché se a Gennaio poi non succede niente può diventare devastante come contraccolpo sulla piazza che già perde un idolo come Kvara.

Il sostituto di Kvara non potrà mai essere forte come lui, ma come rendimento può dare di più. Cerchiamo un giocatore funzionale, lo ripeto, più che correre dietro a grandi nomi. C’è una sola eccezione a tutto questo ed è Garnacho. Il Napoli può ritrovarsi in casa il nuovo campione del domani. Se c’è l’opportunità di prenderlo ben venga, ma lo United può mai fare uno sconto al Napoli di 20 milioni? Non saprei. Vorrei per assurdo Yamil Yamal, ma si può prendere? Veramente il Napoli può cacciare 70 milioni per Garnacho, dopo averne investiti oltre 150 in estate e 20 sullo staff tecnico pur sapendo che senza coppe perderà quest’anno oltre 60 milioni? Tutto nella vita può succedere (vivaddio venisse!) ma io preferisco volare basso. Non faccio come voi che vi addormentate a Napoli e vi svegliate a Madrid. O siamo diventati il Real e mi sono perso qualche cosa?".