Chiariello: "Scudetto? Le altre arrancano e con Conte nulla è precluso! Empoli crocevia..."

vedi letture

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Il lunedì è giorno di riflessioni sull’andamento del campionato. Excusatio non petita, accusatio manifesta: è evidente che i giudizi sono soggetti all’attualità ed alla cronaca; quello che si può dire oggi, magari non sarà valido tra un mese.

A Conte del possesso palla non frega nulla. Il Napoli offende sempre in verticale ed ha trovato l’uomo giusto, individuato da Antonio Conte, che si chiama Romelu Lukaku. Schemi semplici, puliti, precisi: due linee da 4 strettissime. Alterna le difese in una maniera incredibile nel corso della partita: in una sola gara conti cinque sistemi difensivi diversi. Perché Conte gioca, non guarda: come fa uno scacchista con l’avversario.

Questo Napoli, alla luce dell’infortunino di Bremer, delle difficoltà della Juventus e del Milan e di un appagamento che vedo nell’Inter, se la può giocare ai massimi livelli. Non vuol dire che vincerà lo scudetto, ma nulla è precluso a Conte e al Napoli se la strada tracciata è questa e continua ad essere questa.

Empoli può essere il crocevia della stagione. Si può arrivare alla decima giornata con 4-5 punti di vantaggio. Conte non è Spalletti, è uno che ha già vinto. Conte l’abbiamo comprato perché è un pacchetto. E speriamo di aprire questo pacchetto a Natale e di trovare il più bel regalo che possiamo attenderci: il Napoli ancora primo in classifica".