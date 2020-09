Chiariello: "Serie A indecifrabile, Osimhen uno dei pochi colpi importanti"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Dopo aver visto la Premier ed una strana Ligue One, riparte la Serie A con una stasi di mercato clamorosa. Pochi colpi importanti: Osimhen al Napoli, Hakimi, Kolarov e Vidal all’Inter, Tonali al Milan e la Juventus che aspetta un centravanti dopo l’acquisto di Kulusevski a gennaio. Che torneo sarà? Indecifrabile. Sicuramente le prime due Juve e Inter, le altre cercheranno di strappare un posticino in Champions League. Giudizi rimandati, dopo la chiusura del mercato avremo idea di che stagione sarà".