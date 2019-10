Chiariello: "Spogliatoi? Non si discute Ancelotti, ma di come recuperare compattezza persa"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “È sempre mercato, 365 giorni all’anno ma con la sosta lo è ancora di più. Com’è lo spogliatoio del Napoli ora? Io ne sento di ogni tipo, penso che qualche problemino ci possa essere, quindi molto piccola. Non credo che si remi contro Ancelotti, ma che si discuta per recuperare quella compattezza smarrita dalla testata di Castro in poi. Si parla di duello tra Napoli e Real Madrid per un centravanti come Haland, che gioca nel Salisburgo avversario degli azzurri. Lo stesso Real che vorrebbe soffiare Fabian Ruiz”.