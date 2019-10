Chiariello su Ancelotti: "Un allenatore deve dare un valore aggiunto, ma non parliamo di bacheca..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Sono allibito quando sento petizioni di qualcosa che sotto gli occhi di tutti indifendibile. Quando si parla di un allenatore, la prima cosa che c'è da chiedersi, è se può dare un valore aggiunto. Come valore aggiunto, però, non si può considerare la propria bacheca, perché quello è il biglietto da visita. L'anno scorso il Napoli doveva mantenere le posizioni dell'anno prima, ma quest'anno qual è il valore aggiunto? Io lo vedo in Fonseca, che fa benissimo nonostante i giocatori. Lui sta dando un valore aggiunto alla Roma, indubbiamente. Conte sta dando un valore aggiunto all'Inter. Gasperini non è un valore aggiunto, è il valore dell'Atalanta, resterà nella storia. Noi vogliamo spronare il nostro mister ad essere Ancelotti, il grande allenatore che è".