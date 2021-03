Chiariello su Meret: "Turnover pessimo, puntando ancora su Ospina allora andrà via"

Nel corso di Supersport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del futuro tra i pali: "Bisogna capire chi sarà il prossimo allenatore. Con la permanenza improbabile di Gattuso, Meret dovrà cambiare idea, così come altri tecnici che punteranno su Ospina. Il turnover non è più pensabile. La rotazione è stata pessima, di solito si sceglie un titolare e si parla chiaro, al massimo uno fa il campionato ed uno le coppe ma non si fa un turnover selvaggio di questo tipo perché si penalizza il più giovane".