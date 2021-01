Chiariello su Osimhen: "Multa giusta, ma c'è chi va cacciato a calci in culo..."

"È giusto multare Osimhen. Ma il suo procuratore io lo caccerei a calci in culo. Non si gestisce così un calciatore giovane e con un passato difficile,va indirizzato e protetto. Per me il procuratore non serve solo a fare soldi ma a gestire il calciatore. Quello di Victor dov’era?", così il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello ha commentato su Twitter i festeggiamenti di Osimhen in Nigeria, per poi risultare positivo al Covid all'arrivo in Italia.

È giusto multare Osimhen.

Ma il suo procuratore io lo caccerei a calci in culo.

Non si gestisce così un calciatore giovane e con un passato difficile,va indirizzato e protetto.

Per me il procuratore non serve solo a fare soldi ma a gestire il calciatore.

Quello di Victor dov’era? — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) January 1, 2021