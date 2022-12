Chiariello sulla Juve: "Non solo cifre gonfiate ma un sistema! E Chiellini è pure laureato..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Mi viene voglia di ironizzare un secondo se penso a quanto ho ascoltato durante le nostre interviste radiofoniche da gran parte dei commentatori, juventini e no. Quando mi sono permesso di eccepire, a bassa voce, non essendo tra quelli che sbavano per vedere la Juventus cancellata dallo scenario italiano, ma debitamente punita nel caso in cui, come credo fermamente, abbia commesso reati gravi, mi sono permesso di dire di aver letto intercettazioni abbastanza gravi rispetto alle plusvalenze. Tutti sappiamo che c’è stato un sistema truffaldino nell’utilizzo delle plusvalenze che, nella teoria, sarebbe una cosa sana che tiene in piedi tante società.

Il Napoli, ad esempio, ha saputo fare dell’ottimo player trading a tal punto da poter ripartire con un vantaggio enorme in campionato. Mi chiama un avvocato, in prima serata, e mi dà una notizia in anteprima: uno degli avvocati che è legale di una delle società coinvolte ha ricevuto la notifica. Mi è stato detto che stava succedendo una cosa incredibile: la Procura Federale ha deciso di non accettare la sentenza di proscioglimento sulle plusvalenze per tutte le società coinvolte nell’inchiesta Prisma, quella che riguarda la galassia juventina: Pro Vercelli e Novara, Sampdoria e Genoa, Empoli, Parma, Pescara e Pisa. Sono rimasto sorpreso nel sapere che non sono coinvolte Sassuolo, Atalanta e Udinese che sembravano essere parte integrante di questa galassia. Nel primo processo erano coinvolte 11 società, compresi Chievo e Napoli che non è stato coinvolto in questa richiesta di revocazione di proscioglimento perché non rientra nelle carte dell’inchiesta Prisma.