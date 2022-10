Chiellini a Sky elogia Raspadori: “Uno dei 2-3 ragazzi diversi dagli altri nel calcio, tifo per lui”

Giorgio Cheillini ha speso parole d’elogio ai microfoni di Sky Sport per Giacomo Raspadori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Cheillini ha speso parole d’elogio ai microfoni di Sky Sport per Giacomo Raspadori: “Sono felice per Raspadori. E’ un ragazzo davvero intelligente e perbene. E’ uno di quei 2-3 ragazzi che sono diversi dagli altri nel calcio e se devo fare il tifo per un giocatore lo faccio per lui. Spero faccia grandi cose anche con l’altra maglia azzurra”.