Ciaschini: "Gattuso verso un futuro importante, ma per essere grande servono i giocatori..."

Nella trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Carlo Ancelotti: "Ogni allenatore ha il suo modo di lavorare, Gattuso è l'allenatore giusto per Napoli. I grandi allenatori lo fanno i grandi giocatori, se la società Napoli riuscirà a fare una squadra che si sposi bene con il gioco di Rino, allora il Napoli farà un grande campionato. E' un allenatore avviato verso un futuro importante. Serve un vestito su misura, non vuol dire avere grandi giocatori ma elementi adatti".