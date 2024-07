Clamoroso Pavarese: "Osimhen? Forse c'è accordo con ADL per ridursi ingaggio senza cessione"

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Si Gonfia la Rete di un'ipotesi clamorosa sul futuro di Osimhen: "Non mi stupisce la serenità di De Laurentiis sulla questione Osimhen. Conoscendo l'astuzia del presidente del Napoli, sicuramente aveva messo in conto anche l'eventualità della mancata cessione di Osimhen soprattutto per l'elevata richiesta sulla clausola rescissoria.

Sicuramente con Osimhen avrà trovato anche un'intesa riparatoria rispetto al contratto firmato a fine dicembre. Se non parte Osimhen, per intenderci, potrebbe essere previsto un abbassamento dell'ingaggio e anche della clausola rescissoria nella prossima stagione, dai 130 ai 90, la butto così".