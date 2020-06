Cobolli Gigli distrugge Sarri: "Nega l'evidenza, Napoli è stato nettamente superiore! Ai rigori solo per Buffon..."

Giovanni Cobolli Gigli attacca la Juventus. L'ex presidente bianconero, interrogato da 'Tuttojuve', ha parlato dei momento difficile della squadra di Maurizio Sarri, sconfitta mercoledì sera dal Napoli nella finale di Coppa Italia: "Al termine del match, Sarri ha fatto intendere di aver perso solo perché ha sbagliato due rigori nella lotteria dei calci di rigori. Non credo sia corretto negare l'evidenza, la Juventus ha perso in maniera netta e solo Buffon l'ha tenuta in piedi nei tempi regolamentari. Attualmente non ha un suo gioco. Forse si è dimenticata come farlo, perché la più bella partita era stata quella di marzo con l'Inter risolta con i gol di Ramsey e Dybala. A distanza di tre mesi, è tutto di nuovo in discussione".

Per Cobolli Gigli, l'errore principale è stato quello di aver acquistato Cristiano Ronaldo: "Non vedo il presidente mettersi in discussione, il suo obiettivo è di creare una super squadra in grado di vincere tutto e per farlo ha acquistato Cristiano Ronaldo. Il suo arrivo, però, ha creato degli scompensi, perché bisogna fare in modo che il gioco si adatti a questo primissimo attore. Con i soldi investiti per lui, personalmente avrei comprato dei giovani talenti per consentire alla Juventus di potersi rinnovare".