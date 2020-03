Cobolli Gigli: "Tagli stipendi? Ognuno farà quello che vuole, come la Juve!"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha commentato il taglio degli stipendi dei bianconeri al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juve ha fatto da apripista grazie alla maturità dei suoi calciatori, ma che ogni club segua la stessa strada mi sembra complicato. Credo che sia praticamente impossibile avere delle regole uguali, ognuno troverà i suoi accordi ad hoc. Sospendere gli emolumenti da marzo a giugno porterebbe un minor indebitamento per quel periodo, poi bisognerà capire cosa accadrà in termini di sospensione. Ognuno farà quello che vuole. In questo momento ci sono discussioni e mi sembra positivo quanto avvenuto in casa Juventus".