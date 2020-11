Coco: "Tra Gattuso e Conte sceglierei sempre Rino"

Nel corso de 'Il Sogno Nel Cuore' su Radio Crc è intervenuto Francesco Coco, ex difensore di Milan: “Domenica Napoli-Milan sarà una partita spettacolare si affronteranno due tra le squadre più in forma del campionato. Nel caso gli azzurri vincessero, aggancerebbero il Milan in testa alla classifica. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una grande serata di calcio. Il Napoli è una delle candidate allo scudetto. L’ho sempre messa al pari dell’Inter all’inseguimento della Juve. Forse i nerazzurri possono contare su nomi altisonanti, ma il Napoli è più squadra. Inoltre può contare su Koulibaly, un difensore completo che sa fare tutto.

Gattuso? Lo conosco bene e posso dire che tra lui e Conte sceglierei sempre Rino, nulla togliere a Conte, che ha dimostrato di saper guidare alla vittoria club importanti e di portare la Nazionale a livelli considerevoli. Però conosco meglio Gattuso e so quanto sia bravo nella gestione del gruppo.

L'Italia di Mancini? La Nazionale si sta rendendo protagonista di prestazioni eccellenti – ha chiuso Coco a Radio Crc – è una squadra che gioca con personalità. Per me ai prossimi Europei può andare avanti sino in fondo”.