"Col 5-5-0 sembrava Lino Banfi", Vieri e Cassano prendono in giro il catenaccio di Simeone

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv, ha attaccato duramente il gioco espresso dall'Atletico Madrid di Simeone in Champions: "Il Manchester City ha fatto una partita incredibile contro una squadra che non ha mai giocato. A calcio devi giocare, devi costruire per andare a fare gol. Non puoi pensare solamente a difenderti", le parole dell'ex attaccante.

Dello stesso avviso anche Antonio Cassano, che ha commentato duramente il (non) gioco dei colchoneros: "L'Atletico Madrid con quel 5-5-0 sembrava allenato da Lino Banfi, scandaloso".