Colantuono: "Il Napoli può fare più moduli, Gattuso sta lavorando su questo"

Stefano Colantuono, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso starà provando alcune situazioni, ora il sistema di gioco l'ha cambiato tra un tempo e l'altro, va considerato anche il livello dell'avversario. Quando si fanno queste amichevoli, io non guardavo i gol fatti ma l'attenzione e la concentrazione, magari si scende di concentrazione ed anche se sono di eccellenza poi queste squadre ti fanno gol, invece ieri gol non se ne sono presi. Il Napoli può fare più moduli, Gattuso starà lavorando su questo. Il Napoli ha fatto un grande acquisto, aspettiamo avversari più importanti ma le qualità non si discutono".