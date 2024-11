Collovati: "D'accordo con Conte sul VAR, protocollo mette in difficoltà gli stessi arbitri"

L'ex calciatore e campione del mondo, Fulvio Collovati, è intervenuto ai microfoni di News.superscommesse.it: "Inter-Napoli? È stata una partita con poche emozioni e abbastanza bloccata. Nel secondo tempo ha avuto qualche occasione in più l'Inter, a parte il rigore sbagliato, anche se alla fine c'è stata una grande palla gol per il Napoli. Dopo la sconfitta contro l'Atalanta mi aspettavo che la squadra di Antonio Conte avrebbe giocato in maniera guardinga e così è stato. Direi che il risultato è giusto".

Abbiamo sentito l'allenatore del Napoli molto arrabbiato sulla decisione del rigore e il non intervento del VAR. Cosa ne pensa delle parole di Conte? "Per quanto riguarda l'episodio, sono d'accordo sul fatto che il rigore non ci fosse. Faccio, però, una premessa: gli allenatori dovrebbero parlare anche quando ci sono episodi a proprio favore e non mi sembra che questo succeda spesso. Detto questo, credo proprio che Antonio Conte abbia ragione sul fatto che ci sia molta confusione in merito a quando debba intervenire e quando no il VAR. Questo mette in difficoltà gli stessi arbitri".

Raccolte in due punti abbiamo in alto alla classifica tante squadre. Se lo aspettava? "L'Inter era la squadra favorita alla vigilia del campionato, però se guardiamo al percorso fino a questo momento ha faticato molto con le big e non ha vinto contro Genoa e Monza. Parliamo di una squadra onestamente diversa dall'anno scorso, e questo spiega il maggiore equilibrio. Il Napoli potrebbe approfittarne, perchè non ha le Coppe e ha un allenatore che si fa sentire sia in campo che fuori. Io credo che, alla fine, se la giocheranno Inter e Napoli".