Collovati: "Milan stanco, chi perde si stacca dalla corsa scudetto"

Fulvio Collovati, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli tra le 13 e le 16, ha dichiarato: “La partita vale tanto, chi perde potrebbe staccarsi dalla corsa scudetto, se succede potrebbe subentrare un po ‘ di ansia, di psicosi. Sai che al momento l’Inter è una squadra forte, con un gruppo solido. Il Napoli ha fatto 5 punti nelle ultime 6 partite, il Milan 8, c’è da rincorrere al momento. I numeri dicono tutto, dicono che Inter e Atalanta stanno benissimo, sicuramente non puoi non pensare che ti mancano i giocatori migliori in ruoli chiave, il Napoli ha tutti gli alibi possibili. Gli azzurri hanno vinto tante partite in trasferta con i gol di Osimhen e i gol di Fabian da fuori area, la difesa era quella che aveva preso meno gol in assoluto con Koulibaly, quando ti vengono meno due giocatori così è difficile. Anche il Milan è una squadra stanca, ha fatto un tiro in porta ad Udine con una prodezza di Ibrahimovic, senza avrebbe perso. Sarà sicuramente una partita tra due squadre incerottate che sono entrambe desiderose di vincere".