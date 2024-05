Collovati sicuro: "Se arriva Conte, arriva anche il suo scudiero Lukaku. Lo dissi 3 mesi fa"

"So che a molti tifosi del Napoli Lukaku non piace, ma penso che Conte straveda per lui".

Intervenuto in esclusiva a 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia, Fulvio Collovati, Campione del Mondo nel 1982, ha parlato sulle voci riguardanti il futuro della società azzurra, dall'imminente arrivo di Conte al futuro della squadra.

Cosa è successo quest'anno? Cosa non ha funzionato? "Nulla, quest'anno non ha funzionato nulla. Quando nella scorsa stagione fai 90 punti e quest'anno ne fai 53, con 37 punti di differenza, vuol dire che non ha funzionato nulla. Non hanno funzionato le scelte del presidente, quelle dell'allenatore, dei giocatori; tutti sono colpevoli. Forse qualcuno lo sarà in modo maggiore, ma tutti sono colpevoli. In questa stagione nessuno si è salvato e tutti hanno le loro responsabilità. Osimhen è stato spesso assente, Zielinski pensava già all'Inter, Kvara ormai lo conoscevano. Quindi si deve guardare al futuro, capendo se ci sarà una rifondazione o una rivoluzione. Perché se sarà rivoluzione vuol dire che ne andranno via 15 e quindi poi devi riacquistarli e devi essere bravo."

Sia Conte che De Laurentiis non avevano alternative. “Cerchiamo di essere obiettivi: sia Conte che De Laurentiis non avevano alternative. De Laurentiis ha scelto uno dei migliori, ma anche Conte forse aspettava la Juventus, forse il Milan che non è arrivato. Lui vuole tornare in Italia ed è arrivato il Napoli che può offrire 8 milioni, cosa che il Milan non può fare.

Conte è l'uomo giusto? "Ovunque lui è andato ha fatto bene, quindi potrebbe essere l'uomo giusto. Ma ricordiamo anche cosa ha fatto Ancelotti a Napoli e sabato si gioca la Champions. Napoli è una piazza particolare, per cui dipende anche dalla squadra e da chi può restare. Se vanno via Di Lorenzo, Zielinski o Osimhen poi può diventare difficile, o se Kvara va via. Poi dipende anche da che squadra fai."

In difesa terresti qualcuno? “Beh, il Napoli ha mostrato varie difficoltà - continua Fulvio Collovati a Club Napoli Allnews su Teleclubitalia - in quel reparto e ha bisogno di investimenti. Bisognerà capire anche se Conte vorrà giocare a 3 o a 4. Natan? Se non ha giocato con tre allenatori, non vedo come possa giocare con Conte. Vedo che sono interessati a Buongiorno, che è un buon difensore. Poi bisogna capire anche cosa farà Di Lorenzo e se vorrà ripartire in questo nuovo ciclo. Negli ultimi grandi cicli del Napoli i difensori centrali sono stati decisivi: prima Koulibaly, poi Kim.

Dissi di Lukaku a Napoli già 3 mesi fa. So che a molti tifosi del Napoli Lukaku non piace, ma penso che Conte straveda per lui. Io lo dissi già 3 mesi fa: se arriva Conte, arriva Lukaku. È un suo scudiero, lo ha avuto già all'Inter e pur non essendo un uomo da 20 gol, serve per il calcio di Conte".