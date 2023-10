Colomba avvisa: "Vi spiego perché è un campionato diverso dall'ultimo"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore del Napoli e dell’Hellas Verona

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore del Napoli e dell’Hellas Verona: “Il Napoli? In questi casi serve la fiducia dei calciatori. Questo per svariati motivi non è accaduto. Di Lorenzo, da capitano ha preso le redini dello spogliatoio in mano e detto che certi atteggiamenti non andrebbero riproposti. Il presidente si guarda intorno come fanno tutti. I prossimi risultati diranno la verità.

Per recuperare punti ci vogliono risultati propositivi e ritrovare l’entusiasmo che ora manca. Simeone o Raspadori contro il Verona? Credo che Simeone possa essere quel giocatore fresco di cui c’è bisogno per andare a fare una lotta con i difensori avversari. Credo che ci sia bisogno di una prestazione autorevole che potrebbe dare il via ad un recupero. Penso che ci siano tante squadre che possano portare via punti a tutti. È un campionato diverso da quello dell’anno scorso per il Napoli che deve recuperare lo spirito di gruppo".