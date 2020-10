Colomba: "La partenza del Napoli autorizza a sperare nello Scudetto, ma serve continuità"

Franco Colomba, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli visto in campionato è sicuramente molto più somigliante a quello che tutti si aspettano. Lo Scudetto necessita di una continuità che è mancata negli anni passati, quest'anno la partenza autorizza a sperare bene ma non è cosi semplice".