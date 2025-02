Colomba: "Raspadori e Lukaku mi ricordano la coppia Amauri-Giovinco"

Franco Colomba parla così ai microfoni di Radio Marte del momento di casa Napoli: "Siamo ad un punto del campionato in cui si può accumulare un po' di mancanza di lucidità, il Napoli ha il vantaggio di non dover disputare troppe partite e quindi avrà la possibilità di recuperare qualche infortunato di troppo. Ci sono momenti in cui tutto sembra andare liscio come l'olio, altri in cui invece tutto va storto. dagli infortuni comunque si guarisce e ci sta che i centrocampisti possano rifiatare un attimo.

Il Napoli comunque è una squadra forte, invito a fare una riflessione anche sul momento della Juventus, che fino a poco fa ha fatto fatica e ora sta tornando su livelli consoni. Il Como? Gioca bene a calcio, e lo fa anche in maniera sfrontata, è pungente e fa ottime cose, a volte è ingenuo in fase difensiva ma ha grandissima qualità, asseconda la filosofia di Fabregas, che intende giocare meglio degli avversari.

Le altre? La Juventus ha ingranato una marcia strepitosa, ha trovato feeling con Thiago Motta ed entrerà nelle prime quattro, la Lazio è stupefacente, la Fiorentina un po' altalenante. Sono molto felice per Raspadori, non l'ho mai visto scontento anche quando è rimasto fuori dagli schemi o dalle idee degli allenatori, ora ha l'opportunità di giocare e credo che la coppia con Lukaku sia molto forte, ricordano un po' gli Amauri e Giovinco di qualche tempo fa, poi credo che a Conte piaccia avere una coppia di attaccanti che si aiuti. Il Milan? Non mi è piaciuta l'eliminazione, l'espulsione di Theo Hernandez ha condizionato la squadra, a certi livelli queste cose non puoi permettertele. Comunque, i nodi vengono sempre al petto: non basta cambiare un allenatore per rimettere a posto le cose".