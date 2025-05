Iannicelli: “Scudetto? Il Comune non commetta l’errore fatto con Spalletti. E ho una richiesta"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha prospettato un possibile scenario in caso di vittoria dello scudetto da parte del Napoli: “Spero che quest’anno, se il Comune deciderà di assegnare una cittadinanza onoraria, non si commetta l’errore fatto con Spalletti, di assegnarlo solo a lui, ma lo si consegni a tutto il gruppo. Così come il Presidente della Repubblica consegna l’onorificenza di Cavaliere o Commendatore ad una Nazionale che si è imposta nei Mondiali, la cittadinanza onoraria va data a tutti, dal presidente al magazziniere. Perché questo non è lo scudetto di Conte, ma di una serie di talenti che sono stati scelti, sono stati messi insieme e che hanno lavorato bene nonostante gli infortuni, una cessione già annunciata (quella di Osimhen) e quella incredibile a metà campionato di uno dei migliori cinque giocatori d’Europa (Kvara).

Chiudo con una richiesta. Se come io credo, alle 23 circa di domenica 18 maggio il Napoli vincerà lo scudetto Parma, prima della partita col Cagliari, la squadra da Piazza Garibaldi fino al Maradona attraversa tutta la città sul pullman scoperto e poi vai a giocarsi la partita. Se poi questo non può essere possibile, perché l’Inter vince con la Lazio, si troverà un’altra occasione per far sì che il pullman scoperto attraversi tutta la città”.