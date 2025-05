"Magari un giorno torno in A per battere l'Inter", tornano virali le dichiarazioni di Conte

Antonio Conte l'aveva detto e ci sta riuscendo quando mancano solo tre giornate alla termine del campionato. Diventano virali delle dichiarazioni del tecnico del Napoli quando siedava sulla panchina del Tottenham.

Il 26 dicembre 2021, intervistato ai microfoni di Sky Sport, parlò così dell'Inter, in quel periodo laureatasi campione d'inverno: "La continuità dell’Inter fa piacere, perché è la continuità di un lavoro iniziato e adesso stanno continuando a farlo in maniera egregia. C’è solo da complimentarsi. Credo che l’Inter abbia posto le basi per costruire qualcosa di importante e stare lì per tanti anni. Adesso sta alle altre inseguire. Magari tornerò un giorno per provare a ribaltare un’altra volta i pronostici".