McTominay, Solskjaer scioccato dalla sua cessione al Napoli: "Come si può vendere Scott..."

Ole Gunnar Solskjaer, attualmente alla guida del Besiktas e oggi impegnato per altro nello scontro diretto con il Fenerbahce di Mourinho, come il portoghese ha allenato il Manchester United (tra 2018 e 2021) e nell'intervista rilasciata alla BBC si è presentato in maniera ironica circa il suo trasferimento in Turchia: "Sono venuto qui per stare lontano da gente come te", ride, spiegando la battuta ai dirigenti del club tramite il suo interprete turco.

Quanto alla sua esperienza ad Old Trafford, prima da giocatore e poi da allenatore, però era inevitabile un passaggio: "Il Manchester United è la mia famiglia e farà sempre parte di me. Nel calcio non provi pietà per nessuno, perché siamo privilegiati, assolutamente al 100% privilegiati di poter lavorare in club come questo. Ma per me è difficile da guardare, perché è la tua famiglia che sta lottando. Non è mai facile durante il fine settimana quando guardi la classifica", ha raccontato Solskjaer nel ricordare il quindicesimo posto dei Red Devils in Premier League.

Una critica aperta il tecnico norvegese di 52 anni l'ha voluta esprimere quanto alle decisioni di mercato del suo vecchio club, incluse quelle che hanno portato alla cessione di Scott McTominay al Napoli: "Scott e Fred, insieme, erano ragazzi su cui avresti potuto scommettere ogni giorno che avrebbero dato il 100%", dichiara Solskjaer. "Come si può vendere Scott, è una cosa che non capisco". Il centrocampista scozzese del Napoli in questa stagione è letteralmente esploso, segnando ben 11 gol in campionato e 1 in Coppa Italia.