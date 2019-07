Colonnese: "Icardi deve capire che l'Inter non lo vuole, Napoli pista praticabile"

Francesco Colonnese, ex giocatore ed allenatore, ha affrontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la questione Icardi-Inter-Napoli: "I margini per un approdo di Icardi al Napoli sono nelle mani del calciatore. Il club partenopeo è da tempo sulla strada dell'argentino, la storia tra il giocatore e l'Inter è ormai giunta al termine, deve solo farsene una ragione e scegliere la destinazione migliore per lui.

Nonostante in questo periodo sta passando per un attaccante mediocre, a mio avviso è l'esatto opposto. Nel calcio conta vincere, lui è un grande goleador, e non potrebbe che essere il jolly di una squadra che punta proprio a vincere".